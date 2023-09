Czuła premiera i hity. Na co warto się wybrać do Nowego Teatru w Słupsku?

Premiera 30 września

„Gotki” to, jak informuje Nowy Teatr, emocjonalny czuły portret kobiecych marzeń, lęków i wstydu. To trójgłos siostrzanych pragnień bycia zobaczoną, trud konfrontacji i autentyczności. Trzy siostry, spotykając się w obliczu śmierci matki, przechodzą inicjacyjną drogę ku swojej boginicznej kobiecości.

Wracają na scenę

W dniach 8-10 września NT zaprasza na sztukę „Akt równoległy” . To nowocześnie zrealizowana farsa o dwóch niewiernych małżeństwach. Lekkości tej historii nadają musicalowe wstawki. To zabawa na dobrym poziomie.

Odwrotnie jest z kolejnym przedstawieniem, na którym polała się już niejedna łza. „Mała Piętnastka - legendy pomorskie” to sztuka dogłębnie przejmująca i głęboka. Prawdziwa historia łódzkich harcerek, które niedługo po wojnie utonęły w jeziorze Gardno, nie bez powodu święci triumfy w ogólnopolskich konkursach i rankingach teatralnych. Spektakl jest świetny od początku do końca, bez słabych miejsc. Będzie można obejrzeć go 22 września o godzinie 11 i 19 oraz 23 września o godz. 19.

Kolejny hit Nowego Teatru, czyli musical „Alicja w Krainie Czarów”, pojawi się na scenie 13, 16-20 oraz 23-25 października o godz. 11, a 14 i 19 października o godz. 19. To fantastycznie zrobiona opowieść o dojrzewaniu, pełna zaskakujących baśniowych postaci, ze świetną muzyką, choreografią i scenografią.