Darmowe badania stóp dzieci i młodzieży w Centrum Rehabilitacji Avenir w Słupsku

W całej Polsce w ramach programu przebadano do tej pory prawie 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży. Dane są niepokojące. Ponad 44 procent z nich wymaga dalszej konsultacji, w tym rehabilitacji. Warto więc zadbać o zdrowie swojego dziecka i zgłosić je do badań. Są one bezpłatne, a finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od maja tego roku dzieci i młodzież mogą korzystać z badania stóp w ramach pilotażowego programu. Realizuje go szesnaście placówek w Polsce. Na Pomorzu są to gdański Copernicus Podmiot Leczniczy oraz słupskie Centrum Rehabilitacji Avenir. W każdej chwili można się umówić się w tych placówkach na wizytę z dziećmi w wieku od 5 do 16 lat.

- Od pierwszych tygodni funkcjonowania pilotaż spotkał się z dużym zainteresowaniem. Największą grupę spośród przebadanych stanowiły dzieci w wieku od 6 do 7 lat. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości wymagających szerszych badań opiekunowie młodych pacjentów byli informowani o konieczności przeprowadzenia dalszych konsultacji. W wielu przypadkach pracownicy placówek udzielili rodzicom i małym pacjentom porad i instruktażu w jaki sposób efektywnie wykonywać w domu specjalne ćwiczenia dobierane dla każdego dziecka indywidualnie - mówi Monika Kierat, rzecznik prasowa pomorskiego oddziału NFZ w Gdańsku.