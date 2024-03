Defibrylator AED na budynku bytowskiego urzędu. Pomoże ratować życie.

Defibrylator AED został zakupiony ze środków budżetu powiatu bytowskiego. Urządzenie jest ogólnodostępne 24 godziny na dobę i znajduje się na ścianie bocznej przy wejściu do budynku urzędu starostwa powiatowego w Bytowie od strony wydziału komunikacji.

Za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić, nawet osobę bez przygotowania medycznego, przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia. Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Większość to ofiary nagłego zatrzymania krążenia, często mylonego z zawałem. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, a jego skutkiem może być niedotlenienie organizmu. Po upływie około czterech minut od ustania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym. Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia.