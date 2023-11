Delfin indoor Triathlon w Słupsku. Zobacz zdjęcia z imprezy (zdjęcia)

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sportowe Delfin, a współorganizatorami są SOSIR Słupsk oraz Polski Związek Triathlonu. Celem wydarzenia jest popularyzacja triathlonu jako wszechstronnej formy aktywności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu. Chcemy także w ten sposób promować region, w tym miasto Słupsk oraz infrastrukturę sportową w kraju i na świecie - mówią organizatorzy wydarzenia.

Zawody składały się z trzech konkurencji. Pierwsza to pływanie na dystansie 500 metrów, które odbyło się na pływalni SOSiR Słupsk przy ulicy Szczecińskiej. Następnie uczestnicy przenieśli się na Halę Gryfia, gdzie zorganizowane były strefy zmian, w których zawodnicy szykowali się do kolejnych etapów wyścigu. Druga konkurencja to kolarstwo na dystansie 15 kilometrów, które odbyło się na rowerach stacjonarnych w hali Gryfia. Ostatnim etapem rywalizacji jest bieg na dystansie 3 kilometrów na bieżniach mechanicznych.

Delfin Indoor Triathlon SOSIR Słupsk jest pierwszą tego typu imprezą Triathlon w naszym regionie i mamy nadzieję, że stanie się stałym punktem w kalendarzu imprez sportowych Słupska. W zawodach wzięli udział przede wszystkim mieszkańcy regionu słupskiego oraz zaproszone kluby triathlonowe i zawodnicy z Pomorza, Pomorza Zachodniego oraz z całego kraju.