Dentysta z Miastka podwójnie kasował za wizyty. Płacili pacjenci i NFZ. Podejrzany ma 446 prokuratorskich zarzutów

Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości związanych z rozliczaniem świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie leczenia stomatologicznego, prowadzonego przez 43-letniego Bartłomieja S. - jednego z miasteckich dentystów. Nieprawidłowości te dotyczą świadczeń medycznych na rzecz prawie 1 100 pacjentów leczonych od 2011 roku do końca 2019 roku i rozliczeń w kwocie około 1 miliona złotych.

- Zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie pod koniec grudnia 2020 roku do Prokuratury Rejonowej w Miastku złożył Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Śledztwo zostało wszczęte w miasteckiej prokuraturze w styczniu 2021 roku, przy czym już w lutym 2022 roku z uwagi na rangę sprawy zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Słupsku - mówi Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku. - Ustalenia prowadzonego śledztwa pozwoliły w lipcu 2023 roku na przedstawienie miasteckiemu dentyście Bartłomiejowi S. najpierw 140 zarzutów, a następnie w grudniu 2023 roku kolejnych 306 zarzutów, związanych z poświadczeniem nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w aplikacji informatycznej, służącej do rozliczeń finansowych w ramach refundacji z Narodowym Funduszem Zdrowia za leczenie stomatologiczne pacjentów, podczas gdy pacjenci ci leczeni byli w ramach usług prywatnych.