Słupska adwokat skazana na 10 i pół roku więzienia (zdjęcia)

Katarzyna R., 41-letnia obecnie słupska adwokat, została oskarżona przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu o kilka przestępstw, w tym - usiłowanie zabójstwa.

Według śledztwa późnym wieczorem 5 sierpnia 2022 roku w Słupsku na ulicy Lelewela pijana prawniczka zaatakowała ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Mariusz K. został ranny w szyję i brzuch, Marcin K. - w pośladek.

Prokuratura uznała, że Katarzyna R., raniąc obu mężczyzn, użyła tylko noża. W przypadku Marcina K. spowodowała obrażenia i rozstrój zdrowia na czas poniżej siedmiu dni. Jednak Mariusza K. chciała zabić z zamiarem ewentualnym. Mariusz K. miał uszkodzoną tchawicę z odmą śródpiersia i przecięte mięśnie brzucha. Przeżył dzięki szybkiej pomocy medycznej.

Po tym zajściu pijana Katarzyna R. próbowała odjechać samochodem, ale uderzyła w ogrodzenie. W czasie zatrzymania znieważyła policjantów Dariusza S. i Piotra S. obelżywymi słowami, zmuszała ich do zaniechania prawnych czynności służbowych, groziła im i naruszyła ich nietykalność cielesną. Nie dała się przebadać alkomatem. Funkcjonariusze zawieźli ją do szpitala na pobranie krwi. Badanie wykazało zawartość 1,79 promila alkoholu oraz leków we krwi Katarzyny R. Kolejnym zarzutem oskarżenia jest więc kierowanie samochodem po pijanemu.