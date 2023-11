Długodystansowe inwestycje usteckiego OSiR-u. Ma powstać hala sportowo - widowiskowa i hotel

Jednak największą rewolucją w przedsięwzięciach OSiR-u ma być budowa budynku hotelowo-usługowego i hali sportowo-widowiskowej. Wstępna koncepcja przewiduje wzniesienie dwukondygnacyjnego budynku z pokojami na około 100 miejsc noclegowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz zapleczem biura OSiR-u. W hotelu powstanie sala konferencyjna wymienna ze stołówką do obsługi grup szkoleniowo-wypoczynkowych, kuchnia z zapleczem, ogólnodostępna restauracja, recepcja i kotłownia. Budynek zostanie wyposażony w instalację centralnego ogrzewania z sieci miejskiej oraz instalację fotowoltaiczną.

Koncepcja przebudowy terenów spółki miejskiej – Ośrodka Sportu i Rozwoju przewiduje między innymi budowę płyty głównej boiska piłkarskiego o wymiarach pola gry 105 na 68 m, zadaszonych trybun piłkarskich na co najmniej 900 osób, miejsc dla kibiców drużyny przyjezdnej na minimum 50 osób, systemów nawodnienia z indywidualnej studni głębinowej i odwodnienia, piłkochwytów za bramkami, tablicy wyników, zadaszonych dwóch ławek dla co najmniej dla 20 rezerwowych zawodników, obsługi medycznej i obserwatorów.

Obok hali i hotelu powstaną parkingi – minimum 20 miejsc postojowych na każde 100 miejsc widowni oraz minimum 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych. Te obiekty mają ściągnąć do Ustki na treningi i rozgrywki zawodników z całej Polski, ale OSiR myśli też o organizacji imprez kulturalnych.

Z kolei dwukondygnacyjny budynek hali sportowo-widowiskowej ma umożliwić organizowanie rozgrywek gier zespołowych: siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, tenisa, zapasów, gimnastyki sportowej, akrobatyki sportowej, badmintona, czy judo. Przy hali powstaną cztery szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, magazyn sprzętu, siłownia, sala do aerobiku, pomieszczenie sędziowskie, kotłownia. Na widowni natomiast przewidziano co najmniej 250 miejsc, a nawet 500.

Tyle w planach. Kiedy i za co zostaną zrealizowane?

- Życzyłbym sobie, żeby w dwa lata. Byłbym szczęśliwy, ale cel jest długofalowy – nie ukrywa Radosław Szreder, prezes spółki OSiR. - To inwestycja rozłożona na lata – kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Skąd pieniądze? Może to być dofinansowanie unijne, które miasto otrzyma i zleci OSiR-owi realizację inwestycji, kredyt, partnerstwo publiczno-prywatne, czy utworzenie spółki celowej. Rozmowy z partnerami już trwają. W grę wchodzi kilkadziesiąt milionów złotych.

Prezes dodaje, że najpierw trzeba przyjąć koncepcję, sporządzić analizę finansową i szukać źródeł. Od czego zacząć?

- Kluczem jest przeprowadzenie przedsięwzięć, które przynoszą dochody, czyli wybudowanie jako pierwszych hali i hotelu – mówi Radosław Szreder, ale przyznaje, że te drobniejsze – jak naświetla – też są istotne. Przedstawiona mieszkańcom na spotkaniu w ratuszu koncepcja to kierunek, w którym będziemy zmierzać.