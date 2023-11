Ustecki stadion lekkoatletyczny dostępny dla zawodników. Mieszkańcy mają zniżki

Stadion lekkoatletyczny w Ustce we wrześniu otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Teraz został oddany do powszechnego użytku i służy mieszkańcom oraz klubom sportowym. Ośrodek Sportu i Rozwoju otworzył go w środę. Pogoda nie sprzyjała zainteresowaniu, ale na sobotę już zapowiedzieli się biegacze.

Niższe ceny obowiązują za wejście na stadion rozgrzewkowy. Tańsze są karnety. Za włączenie oświetlenia dodatkowo trzeba zapłacić 100 zł za godzinę. Na razie płacić można tylko gotówką.

Stadion jest otwarty we wtorki, środy i piątki w godzinach 15-19, a w soboty 8.30-16. Godziny otwarcia będą dostosowywane do potrzeb. Kontakt z animatorem (wieża sędziowska) – tel. 530-682-779.

Stadion posiada arenę lekkoatletyczną kategorii IV A z sześciotorową bieżnią okrężną o długości 400 metrów wraz z ośmiotorową bieżnią do biegów sprinterskich na 100 m i 110 m przez płotki i przeciwległą prostą sprinterską do biegów na 100 m. Także boisko o wymiarze całkowitym 66,46 m x 92,19 m z nawierzchnią z trawy naturalnej, skocznię do skoku w dal i trójskoku, dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwustronne jednościeżkowe skocznie do skoku o tyczce, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką o wysokości 7/10 m.