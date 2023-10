Dni Kultury Ukraińskiej w Słupsku. Wykład, muzyka, spektakl. Wstęp wolny

Dzień I - 2 listopada, Filia nr 8 MBP przy ul. Braci Gierymskich 1, godzina 16 - wykład Diny Pokotyliuk o Tarasie Szewczence. - Będziemy mogli poznać biografię wielkiego myśliciela z okresu romantyzmu, który za walkę o niepodległość i jedność ludności ukraińskiej został skazany na zsyłkę do twierdzy w Rosji i miał zakaz pisania w języku ukraińskim, którego nie respektował - piszą organizatorzy. - Dowiemy się też, co łączyło Szewczenkę z Mickiewiczem. Usłyszymy także poezję Haliny Zariczniak, słupszczanki pochodzącej z Ukrainy.

Dzień III - 4 listopada, klubokawiarnia Jolander przy ul. Herbsta 16, godzina 18 - wielki finał Dni Kultury Ukrainy, spektakl muzyczny Diny i Natalii Pokotyliuk pt.: „Ukraina”.

- Dina Pokotyliuk, niezwykle utalentowana artystka, swoim głosem nie raz zachwyciła publikę, a jej aparycja i urok sprawia, że emocje sięgają zenitu - piszą organizatorzy. - To właśnie ona jest pomysłodawczynią Dni Kultury Ukraińskiej, ponieważ mimo młodego wieku dostrzega problemy, jakie pojawiają się w naszej społeczności. To dzięki niej mogą państwo sprawić, aby nadzieja i wiara w ludzi powróciła do tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Razem z mamą Dina Pokotyliuk przedstawi niezwykle emocjonujący spektakl pt.: „Ukraina”.