Dobre kino w dobrym towarzystwie, czyli oferta DKF Projekcja w słupskim Rejsie Anna Czerny-Marecka

DKF Projekcja im. Grażyny Bożek-Szczepłockiej co czwartek zaprasza do kina Rejs w Słupsku na seanse filmowe połączone z prelekcją i dyskusją. Początek zawsze o godzinie 18. Co zobaczymy w październiku?