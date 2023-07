Docenione, a mało znane… Pomorskie Cuda [ZDJĘCIA]

Nie gdańska starówka, nie krzyżacki zamek w Malborku, ani ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym czy strome klify wybrzeża rewalskiego … a skromna Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie i tajemnicze Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się wśród 16 Cudów Polski w 2023 roku. Tak przynajmniej zdecydowali czytelnicy prestiżowego magazynu "National Geographic".

Wyróżnienie to na pewno doskonała promocja nie tylko samego miejsca, ale i całego regionu. Tak przynajmniej wydawać by się mogło, choć w punktach informacji turystycznej zarówno w Gdańsku, jak i w Słupsku o cudach jeszcze nie słyszeli. - My głównie zachęcamy do zwiedzania atrakcji turystycznych w Gdańsku i w Trójmieście. O to też najczęściej pytają nas turyści – usłyszeliśmy w gdańskim Centrum Informacji PTTK. Gdy zapytaliśmy o cudowną Zagrodę Inicjatyw Twórczych w Swołowie, pani odpowiedziała, że nie słyszała, ale była na urlopie w ostatnim tygodniu, więc mogła coś przegapić. Odesłała nas do biura PTTK. Z kolei w słupskim Centrum Informacji Turystycznej usłyszeliśmy, że turystów zachęca się głównie do zwiedzania miasta. - Chyba że ktoś pyta, co ciekawego w regionie, to wspominamy także o Swołowie – powiedział nam miły pan.

W plebiscycie turystycznego magazynu "National Geographic" o miano cudu walczyło 48 unikatowych, choć nieoczywistych atrakcji z całej Polski. – Jestem przekonany, że ogromna popularność plebiscytu przygotowanego przez redakcję magazynu "National Geographic Traveler" i serwisu National-Geographic.pl we współpracy z 16 regionami Polski sprawi, że nowe Cuda Polski znajdą się na tegorocznej mapie wakacyjnych planów Polek i Polaków. W plebiscycie wzięła udział niebagatelna liczba ponad 123 tys. głosujących – mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny "National Geographic" i "National Geographic Traveler". Wśród 16 laureatów z całego kraju, w województwie pomorskim zwyciężyła Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie, w powiecie słupskim, a w województwie zachodniopomorskim Ogrody Hortulus w Dobrzycy w powiecie koszalińskim. Czy rzeczywiście zasługują na miano cudu bardziej niż XIII-wieczny krzyżacki zamek w Malborku czy największe w Polsce ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym? To nie jest najważniejsze.

- Każdy plebiscyt, w którym są wyróżniane miejsca nietypowe, jest cennym i wartościowym drogowskazem dla turystów, dokąd warto się skierować. Zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy atrakcji turystycznych jest bardzo dużo, rekomendacja – szczególnie ze strony czytelników uznanego magazynu – jest cenna – mówi Przemysław Marczewski z Polskiej Organizacji Turystycznej. - My też przyznajemy swoje certyfikaty na najlepszy produkt turystyczny i Ogrody Hortulus też takie wyróżnienie od nas już otrzymywały. I na pewno jest to miejsce wyjątkowe na mapie atrakcji turystycznych w Polsce. Wyróżnienia przekładają się potem na to, że miejsca te są uwzględnianie w ofercie turystycznej biur podróży czy podczas indywidualnych wypraw – uważa Marczewski. - Takie plebiscyty informują też nas, że w bliskim sąsiedztwie są miejsca warte zobaczenia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Pandemia pokazała nam, że szukamy miejsc unikatowych, niekoniecznie znanych zabytków, do których dociera każda wycieczka, ale miejsc, w których możemy obcować z naturą i podziwiać walory krajoznawcze, a przy okazji czegoś się dowiedzieć na temat regionu – a takimi miejscami na pewno są zarówno Zagroda w Swołowie, jak i Ogrody Hortulus.

Podobnego zdania jest Łukasz Magier, dyrektor zarządzający Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. - Naszym zadaniem także jest wskazywanie nieoczywistych miejsc, które są alternatywą dla tzw. topów, jak starówka w Gdańsku, Motława czy molo w Sopocie. Turyści szukają teraz innych miejsc, mniej zatłoczonych, a Zagroda w Swołowie taka jest. Jednocześnie pokazuje dziedzictwo kulturowe regionu i zatrzymuje turystę na dłużej w tym miejscu – mówi Łukasz Magier.

Wyniki plebiscytu nie zaskoczyły Marka Migdala, szefa jednej z organizacji turystycznych na Pomorzu Zachodnim.

- Jesteśmy regionem najchętniej odwiedzanym i z największą liczbą miejsc noclegowych, a mimo to nie mamy zbyt dużo „wykreowanych atrakcji” -podkreśla. - Morze i plaże są czymś naturalnym, co przyciąga turystów, ale brakuje nam takich właśnie atrakcji, jak Ogrody Hortuus w Dobrzycy. To piękne i fascynujące miejsce, wyjątkowe w skali Polski. Widać tu pomysł, wykonanie i rozmach. Byłem tam wielokrotnie i zawsze miałem wrażenie, że przenoszę się do innego bajkowego świata stworzonego przez człowieka z pomocą natury. Absolutnie zasługuje na to miano - kończy prezes stowarzyszenia Forum Turystyki Regionów.

Nagrodzony kompleks tworzą oddalone od siebie o około dwa kilometry Ogrody Tematyczne (około 30 różnych ogrodów na powierzchni 4 hektarów) i Ogrody Spectabilis z największym na świecie labiryntem grabowym i 20-metrową wieżą widokową. - Cieszymy się bardzo, że Ogrody zostały docenione w plebiscycie Cuda Polski – mówi Iwona Bigońska - właścicielka Ogrodów. - Na obecny wygląd Ogrodów Tematycznych Hortulus i Ogrodów Hortulus Spectabilis pracujemy od ponad 30 lat. Konsekwentnie pielęgnujemy, sadzimy i projektujemy nowe założenia ogrodowe, tak aby spełniały oczekiwania wszystkich grup społecznych i wiekowych. Jest to możliwe dzięki pracy naszych pracowników, zaangażowaniu własnych środków finansowych i koncepcji rozwoju ogrodów przez ponad trzy dekady. Agnieszka Wierzbicka, koszalinianka, nie dziwi się, że ogrody znalazły się w tym zestawieniu: - To świetne miejsce. Polecam każdemu, kto odwiedza nasz region. Piękno ogrodów docenią nie tylko zapaleni ogrodnicy amatorzy tacy jak ja — śmieje się. - Dla mnie każda wyprawa do ogrodów to źródło inspiracji. Dlatego tak lubię tam wracać.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna miała swój udział w wyborze Cudów Polski. - Przygotowaliśmy listę nieoczywistych miejsc, które naszym zdaniem warto w zachodniopomorskim odwiedzić — mówi Magdalena Olejniczak z ZROT.

Na tej liście znalazł się prócz ogrodów z Dobrzycy Most Europejski Siekierki-Neurüdnitz. Jest symbolem połączenia tego, co było rozdzielone, i otwarcia tego, co było zamknięte. Ma znaczenie symboliczne zarówno w wymiarze historycznym, jaki i politycznym. Położony nad wyjątkowo cennymi, naturalnymi rozlewiskami Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym. Kolejną atrakcją wskazaną przez ZROT było Morskie Centrum Nauki w Szczecinie – niezwykły budynek, z niezwykłymi wystawami, których motywem przewodnim jest morze. Zagroda w Swołowie to także miejsce wyjątkowe. Dojeżdżamy do niej drogą z kostki brukowej, bo asfalt kończy się kilkaset metrów wcześniej. Wewnątrz pachnie drewnem, bo zachowane stare elementy zagrody, a na ścianach wiszą prace artystów po ostatnim plenerze malarskim. Swołowo znane jest jako Kraina w Kratę i cała zagroda została zrekonstruowana właśnie w stylu szachulcowym. Jest to miejsce klimatyczne, z duszą, które szczególnie upodobali sobie artyści – muzycy, malarze czy zielarze. To też idealne miejsce do organizacji imprez kulturalnych, plenerów, koncertów, które odbywają się na łące obok, czy zajęć edukacyjnych. Istnieje od maja 2022 roku.

- To była zrujnowana zagroda, a dziś jest przepiękne miejsce – inwestycja zrealizowana przez Gminę Słupsk w partnerstwie z Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Cały czas mamy tu gości – mówi Włodzimierz Wolski, kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swołowie, który nie ukrywa, że wyróżnienie w plebiscycie to promocja tego miejsca. - Znaleźć się obok takich miejsc jak Monopolis w Łodzi czy Pustynia Błędowska to ogromny zaszczyt. Informacja poszła w świat i mam nadzieję, że przełoży się to liczbę odwiedzających – podsumowuje Wolski. 16 Cudów Polski 2023 wg czytelników miesięcznika "National Geographic" Dolnoślaskie – Miasto Bardo

Kujawsko-pomorskie – Wyspa Młyńska z Młynami Rothera;

Lubelskie – Włodawa;

Lubuskie – Park Książęcy Zatonie;

Łódzkie – Monopolis;

Małopolskie – Pustynia Błędowska;

Mazowieckie – Park Nauki Torus w Ciechanowie;

Opolskie – Twierdza Nysa;

Podkarpackie – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce;

Podlaskie – Odkrywkowa Kopalnia Kredy w Mielniku;

Pomorskie – Zagroda Inicjatyw Twórczych Swołowo;

Śląskie – Żelazny Szlak Rowerowy;

Świętokrzyskie – Geopark Świętokrzyski;

Warmińsko-Mazurskie – Gołdap;

Wielkopolskie – Antidotum Airshow Leszno;

Zachodniopomorskie – Ogrody Hortulus w Dobrzycy.