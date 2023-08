Dożynki 2023. Gminy z powiatu słupskiego zapraszają do wspólnego świętowania. Pierwsze imprezy już w ten weekend

Damnica – 26.08

Dębnica Kaszubska – 26.08

Żelice (gmina Kępice) – 26.08

Malczkowo (gm. Potęgowo) – 2.09

Smołdzino – 2.09

Święto Plonów w Smołdzinie rozpocznie Msza Święta w kościele pw. Świętej Trójcy. Później obchody przeniosą się do Parku Wiejskiego. O godz. 14 nastąpi ceremoniał dożynkowy, zagra Orkiestra Dęta im. Ziemi Sławieńskiej. Godzina 15.30 zarezerwowana została dla Cyrku Luna. Później dla najmłodszych wystąpi Ekipa SuperJunaka. Na godz. 18.30 przewidziano turniej sołectw, a o godz. 19.20 ogłoszone zostaną wyniki konkursu na wieniec i kosz dożynkowy. Zabawa taneczna rozpocznie się o godz. 20.

Swołowo (gmina Słupsk) – 2.09

Święto Plonów rozpocznie się Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Swołowie o godz. 14. Następnie, po części oficjalnej o godz. 15, wystąpią gminne zespoły. Organizatorzy imprezy wyniki dożynkowych konkursów ogłoszą o godz. 18 i zaproszą wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej. Gwiazdą wieczoru będzie Robert Janowski – wystąpi o godz. 19. Nie zabraknie czegoś dla najmłodszych – warsztatów rękodzielniczych, czy spektakli teatralnych. Miłośnicy dobrego jedzenia będą mogli zjeść pyszne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Dodatkową atrakcją będzie możliwość obejrzenia wystawy miniatur z Muzeum Miniatur w Warszawie.

Wytowno (gmina Ustka) – 2.09

Główczyce – 3.09

Kobylnica – Powiatowe Święto Plonów – 9.09

Powiatowe Święto Plonów w Kobylnicy zostanie zainaugurowane Mszą Świętą o godzinie 13 w kościele pw. NSPJ w Kobylnicy. Następnie uczestnicy nabożeństwa korowodem przejdą na teren dożynkowy przy GCKiP w Kobylnicy, gdzie rozpocznie się artystyczna odsłona wydarzenia. Na początek na głównej scenie pojawi się Dziecięcy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Pomorzacy”, po czym nastąpi oficjalne otwarcie dożynek. W programie uroczystości przewidziano także występy Orkiestry Dętej Gminy Słupsk, Zespołu Kobylnica oraz lokalnych artystów z okolicznych gmin: Kępic, Potęgowa i Główczyc. W trakcie Powiatowego Święta Plonów odbędzie się także wręczenie nagród w gminnych i powiatowych konkursach, jak Piękna Wieś czy Powiatowy Konkurs na „Najlepsze stoisko KGW 2023”. Pod wieczór scena będzie należeć już wyłącznie do muzycznych osobowości tegorocznego Święta Plonów. Jako pierwszy wystąpi raper SQUARE, który miał już okazję wystąpić przed publicznością w Kobylnicy. Po nim na scenę wkroczy gwiazda wieczoru – Andre. Jego Piosenki to już prawdziwa klasyka disco-polo. Andre swoją karierę kontynuuje blisko od dekady i w tym czasie wylansował ponadczasowe dla tego gatunku hity jak: „Ale, ale Aleksandra”, „Tylko z Tobą” czy „Różowe okulary”. Jest obecny na platformach streamingowych oraz w serwisie youtube, gdzie jego najpopularniejsze piosenki osiągają po kilkadziesiąt milionów odsłon. Rozrywkowa cześć wydarzenia zostanie zakończona zabawą taneczną zaplanowaną do północy.

Oprócz występów muzycznych przygotowano także sporo innych atrakcji. Na terenie dożynkowym prowadzona będzie strefa gastronomiczna oraz stoisko z grochówką. Nie zabraknie też strefy animacyjno-rozrywkowej dla najmłodszych, w tym ciekawych warsztatów rękodzielniczych. Pojawi się także punkt pszczelarski oraz stoiska promocyjne powiatu słupskiego, gmin i sołectw – informuje gmina Kobylnica.