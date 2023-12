Droga z Ustki na poligon zostanie rozbudowana za 56 milionów złotych

Ulica Koszarowa to droga w zachodniej części Ustki, która prowadzi do Lędowa-Osiedla. Z kolei ulica Bosmańska biegnie przez koszary w stronę poligonu. Obie są w opłakanym stanie, zniszczone przez ciężki sprzęt wojskowy. To jedyna trasa, która prowadzi na poligon. Jedna z ważniejszych arterii miasta i gminy.

W styczniu 2023 roku oba usteckie samorządy zawarły porozumienie z powiatem słupskim, powierzając mu funkcję inwestora rozbudowy ulic Koszarowej i Bosmańskiej od drogi wojewódzkiej nr 203, czyli ulicy Darłowskiej w Ustce do Centralnego Poligonu Sił Powietrznych. Realizatorem tego zadania będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Inwestycja, która ma poprawić infrastrukturę komunikacyjną Ustki i gminy Ustka, czekała na dofinansowanie. Teraz otrzymała je z budżetu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość tej inwestycji oszacowano na 55 760 000 złotych.

- Bardzo się cieszę, że ta od wielu lat wyczekiwana inwestycja otrzymała stuprocentowe finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To ogromne wsparcie dla lokalnych społeczności. W przypadku Ustki projekt ten nie tylko modernizuje infrastrukturę, ale także generuje korzyści społeczne, tworząc lepsze warunki życia mieszkańców – mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, poseł na Sejm RP.