Drzewo zawisło na trakcji kolejowej w Ustce. Ruch pociągów wstrzymany. Kursuje komunikacja zastępcza

Silny wiatr wiał przez całą noc na Pomorzu. Wiał z taką siłą, że przewracał drzewa. Do zdarzenia na trasie Słupsk-Ustka doszło w piątek, 2 lutego, nad ranem.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 9.42. W lesie drzewo zawisło na trakcji elektrycznej nad linią kolejową w rejonie ulicy Ogrodowej w Ustce. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Zarządca linii kolejowej we własnym zakresie usunie zagrożenie. Można spodziewać się problemów z ruchem pociągów na danym odcinku - mówi mł. kpt. Piotr Basarab, rzecznik prasowy Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

PKP uruchomiło autobusową komunikację zastępczą na trasie Słupsk-Ustka.

- Są wichury, drzewo przewróciło się na trakcję kolejową, więc ruch pociagów został tymczasowo wstrzymany. PKP PLK usuwa drzewo we własnym zakresie. Mamy informację, że do godziny 13 powinni się z tą sytuacją uporać. Do tego czasu pasażerowie maja zapewnioną autobusową komunikację zastępczą - informuje Maria Kasperkiewicz-Górska z Biura Prasowego Polregio S.A. Pomorski Zakład w Gdyni.