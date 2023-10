Dyniowy zawrót głowy. Tiramisu, gołąbki, a może leczo? (WIDEO)

Dynia to wyjątkowe warzywo o wszechstronnym wykorzystaniu w kuchni. Pokazali to także uczestnicy tuchomskiego konkursu kulinarnego. Dodajmy, że dynia to samo zdrowie. Mało kalorii, sycąca i z błonnikiem. Podobno zapobiega zmarszczkom. A już nie wspominamy o potasie, cynku i witaminach.

Po raz kolejny w kilku kategoriach nagrody otrzymała Beata Myszk z Kramarzyn. - Dynia to fajne sezonowe warzywo - mówi pani Beata. - Co roku staram się coś nowego przygotować, dziś było to dyniowe tiramisu, jest bardzo proste w przygotowaniu. Wiedzę czerpię z internetu, ale do każdego przepisu dodaję coś od siebie. Najwidoczniej to się sprawdza.