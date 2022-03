Dzień bez plecaka. Pomysłowość słupskich uczniów nie zna granic [zdjęcia]

Jak wiele tego typu zabaw dzień bez plecaka przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych (tam nosi nazwę no backpack day). Uczniowie umawiają się na jeden dzień, w którym jak zawsze przynoszą podręczniki i zeszyty, ale nie mogą one zostać spakowane w plecaki czy torby. Trzeba wykazać się inwencją i znaleźć to tego celu inny sposób lub przedmiot.

Co wymyślili uczniowie Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku? Na przykład książki i zeszyty przynieśli w kartonach. Był też kosz na bieliznę, walizki na kółkach, skrzynka na wiertarkę, opiekacz kanapek, koszyk zakupowy, koszyk wiklinowy, wiadro, skrzynka na apteczkę, lniane worki, plastikowy worek na odpady zawieszony na kiju, klatka do transportu kota, czy też smok-zabawka na kółkach.

Ale największą inwencją, a także tężyzną, wykazali się uczniowie, którzy przybory szkolne przynieśli w dwuosobowym kajaku.