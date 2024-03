Dzień Sprzątania Odpadów Cyfrowych. Akcja w Słupsku

Każdego dnia na całym świecie wysyłanych i odbieranych jest 306 miliardów wiadomości e-mail, co daje 1,2 biliona gramów wytwarzanego CO2? To taka sama ilość CO2, jaką wytwarza 12 000-krotna podróż na Księżyc.

W cyfrowym świecie, podobnie jak w codziennym życiu tworzymy odpady w postaci e-maili, plików, zdjęć, filmów, spamu, newsletterów i innych, a one wszystkie stanowią wielkie wirtualne wysypisko śmieci.

Spotkanie organizowane przez Kaliop Poland we współpracy ze Słupskim Inkubatorem Technologicznym zarządzanym przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych: firm i przedsiębiorców, uczniów, studentów oraz każdego, kto pragnie zadbać o swoje cyfrowe otoczenie

Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja pod linkiem: https://app.evenea.pl/event/895531-1/

Digital Clean Up Day jest inicjatywą globalnego ruchu społecznego - Let’s Do It.