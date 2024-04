Szedł w klapkach zasadzić konopie indyjskie nad jeziorem, a po drodze spotkał dzielnicowych

Na ryby bez wędki. To było podejrzane

Ogrodnik chciał uprawiać konopie

Mieszkaniec Bytowa przekazał policjantom, że właśnie szedł nad jezioro, ponieważ w ustronnym miejscu chciał posadzić rośliny, by je hodować i założyć własną małą uprawę marihuany. 37- latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.