Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką

Co na to PKP PLK?

Nowy dworzec PKP Tunel to tylko część większej inwestycji, w ramach której spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybuduje również nowy budynek dworca i dodatkowy peron oraz zmodernizuje stare perony. Prace już się rozpoczęły. Stary budynek zostanie wyburzony, a dla podróżnych powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy. Wyremontowane perony zostaną wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dostać się na przystanek kolejowy windami. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie także przebudowany most na Słupi, z zachowaniem części zabytkowych elementów. Inwestor planuje również modernizację trzech wiaduktów kolejowych w Słupsku. Dodatkowo w mieście powstanie Lokalne Centrum Sterowania, odpowiadające za kierowanie ruchem pociągów. Lada moment zaczną się roboty wyburzeniowe istniejącego obiektu dworcowego kolejowego.

Zmodernizowana zostanie też linia kolejowa nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk.

- Koszt prac to ok. 561 mln zł netto. Efektem inwestycji będzie większa dostępność i komfort obsługi podróżnych. Przebudowane zostaną trzy perony oraz układ torowy. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia podziemnego na perony. Przejście, które zostanie poszerzone na całej długości, jest już połączone z nowym dworcem autobusowym, co pozwala na powiązanie różnych środków transportu. Historyczny charakter stacji podkreślą odrestaurowane zabytkowe wiaty peronowe oraz kioski. Nowoczesny system informacji pasażerskiej m.in. wyświetlacze, ułatwi orientację w podróży. Na rzece Słupi zmodernizowany zostanie most kolejowy i dobudowany drugi tor, który usprawni obsługę ruchu kolejowego. Przebudowane zostaną także wiadukty kolejowe nad ulicami Szczecińską, Grunwaldzką i Portową. W Kobylnicy Słupskiej będzie drugi peron, co ułatwi podróże na trasie Słupsk – Szczecin. Prace na stacji Słupsk planujemy zakończyć w 2026 r. - mówi Zieliński.