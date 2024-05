Finał olimpiady o bezpieczeństwie na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Rywalizowała młodzież z całej Polski

- Olimpiada jest realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap miał miejsce w marcu tego roku, udział wzięło 96 zespołów 3-osobowych, co nam daje liczbę około 300 uczestników. W ramach pierwszego etapu zakwalifikowało się 60 uczniów, czyli 30 zespołów. Natomiast jeśli chodzi o dziś, będą realizowane cztery główne konkurencje. Pierwsza to sprawdzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i obronności, następne będzie sprawdzenie umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, będzie również strzelanie przy użyciu trenażera strzeleckiego oraz będzie wykonany test w Szkole Policji – taki sam, jaki prowadzi się w ramach kwalifikacji kandydatów do pracy w policji – mówi w rozmowie z „Głosem” dr Jarosław Keplin z Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.

- Celem Olimpiady jest nie tylko konkurowanie pomiędzy poszczególnymi szkołami i uczniami, ale również jest to w pewnym sensie platforma wymiany informacji oraz platforma, która popularyzuje nauki o bezpieczeństwie, wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Należy podkreślić, że istotnym elementem Olimpiady nie są tylko elementy teoretyczne, ale i praktyczne. Udzielanie pierwszej pomocy jest niezwykle w ramach naszego codziennego życia – dodaje.