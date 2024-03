Flota PKS Słupsk powiększy się o 15 nowych pojazdów. Na trasy w regionie wyjadą autobusy hybrydowe

- Na początku kadencji założyliśmy sobie, jako Zarząd Powiatu, że obszar transportu publicznego pozamiejskiego będzie dla nas priorytetowy z uwagi na to, że jesteśmy bardzo dużym powiatem – czwartym pod względem wielkości w Polsce, największym w województwie pomorskim, o średniej gęstości zaludnienia. W związku z tym, nasi mieszkańcy mają duże potrzeby w zakresie przemieszczania się, przede wszystkim do centrum, jakim jest Słupsk – mówił Paweł Lisowski, starosta słupski, podczas konferencji prasowej zwołanej przed Starostwem Powiatowym w Słupsku. - Gdy pojawił się Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych jako pierwsi składaliśmy wnioski i pozyskiwaliśmy dofinansowania na linie. Kilka dni temu został rozstrzygnięty konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli zakupić 15 fabrycznie nowych autobusów hybrydowych. To kolejny skok rozwojowy w zakresie taboru autobusowego.