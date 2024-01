Fragment drugiej jezdni na obwodnicy Słupska udostępniono kierowcom. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka

- Jest okres zimowy, prace toczą się w trochę innym tempie. Wykonawcy mają cały sprzęt do dyspozycji, ale przy minusowych temperaturach niektórych prac nie da się wykonać, więc prowadzone są roboty przy obiektach, czy część robót drogowych. Gdy tylko pogoda na to pozwala, cały sprzęt jest na pełnych obrotach, podobnie jak pracownicy – wskazuje Mateusz Brożyna.

Planowane zakończenie tej inwestycji to 2025 rok. Ten termin nie jest zagrożony. Realizowane prace nie powinny stwarzać utrudnień dla kierowców. Jedyne ograniczenia dotyczą prędkości. Przypomnijmy, że zakres robót obejmuje nie tylko budowę drugiej jezdni na trzech odcinkach międzywęzłowych. W ramach zamówienia jest też poszerzenie jezdni południowej do wymaganej szerokości 10 metrów i poprawa jej odwodnienia. Co kluczowe, zaprojektowane i wybudowane zostaną cztery obiekty mostowe. Największy i najważniejszy z nich, to drugi most przez Słupię, który ma mieć ok. 147 m długości. Wykonawca jest Strabag, który inwestycję wycenił na 128 mln zł.