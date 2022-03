Frekwencja. Tak naprawdę to najważniejsze słowo w miasteckim referendum

Co komu śni się po nocy

3198 to liczba, która zapewne śni się po nocy przeciwnikom Danuty Karaśkiewicz, jak i samemu burmistrzowi. Tyle osób musi zagłosować, aby referendum było ważne. To sporo, bo wszystkich uprawnionych mieszkańców do głosowania jest około 15,5 tysiąca. Wychodzi na to, że do urn musi pójść około 26 procent uprawnionych.

Nie jest zaskoczeniem, że Danuta Karaśkiewicz zniechęca do głosowania w referendum, również swoich zwolenników, bo referendum chce wygrać niewystarczającą frekwencją. Takie ewentualne formalne zwycięstwo Danuty Karaśkiewicz, jeśli do wymaganej frekwencji niewiele zabraknie, będzie słabym mandatem do dalszego pełnienia stanowiska, no ale cel uświęca środki.

Mało skutecznych referendów

W Polsce od 2018 r. przeprowadzono niespełna 70 referendów o odwołanie burmistrzów, wójtów i rad gmin. Tylko 7 było skutecznych. Nieważność pozostałych wynika ze zbyt małej frekwencji. W każdym referendum w Polsce większość osób była przeciwko burmistrzom, wójtom i radom. No, ale frekwencja… Nie zdarzyło się też, aby burmistrzowie, wójtowie dostali więcej głosów na „tak”, niż na „nie”. Dotyczy to też rad.