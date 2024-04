Bytów i Miastko mają burmistrzów. Pierwsze komentarze zwycięzców

- Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej - będę robił wszystko, aby stworzyć jak najszersze porozumienie - mówi Ireneusz Gospodarek. - Ta wygrana jest w 50. procentach, bo tak się głosy rozłożyły, bo drugie 50 procent mieszkańców głosowało na Mateusza Oszmańca. Z tego względu kierunek jest więc wskazany i w tym burmistrzowaniu i też w radzie. A 45 procent uzyskała Wspólnota Samorządowa i na pewno nie będę działał przeciwko tym ugrupowaniom. Chciałbym włączyć ich do współrządzenia w tych wszystkich celach, które sobie wszyscy obraliśmy i jest ich dużo, pole do współpracy jest bardzo duże. Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom za zaufanie, za to że zagłosowali na mnie, na nasze ugrupowanie Razem dla Bytowa, ale także chciałbym podziękować Mateuszowi Oszmańcowi, za kulturę prowadzenia kampanii wyborczej, za to że nie było żadnych agresywnych sytuacji między nami i życzyć mu wszystkiego dobrego.

Najpilniejszy szpital

- Chciałby podziękować mieszkańcom Miastka, za to że wzięli udział w wyborach - mówi Jerzy Wójtowicz. - Szkoda, że frekwencja była dość niska, tym bardziej kieruję słowa uznania, do tych którzy poszli do lokali wyborczych. Chciałbym powiedzieć, że postaram się nie zawieść zaufania, jakim mnie obdarzono. Wynik, który uzyskałem z jednej strony bardzo mnie cieszy, z drugiej jest obciążeniem, bo pokazuje, że ludzie wiążą ze mną duże nadzieje. Jest to dla mnie olbrzymi dowód zaufania i na pewno postaram się wywiązać z tego, o czym mówiłem. W pierwszej kolejności chciałbym przejrzeć finanse gminy, nie wiem, jak one wyglądają. Kolejna sprawa to zajęcie się sytuacją szpitala. To najpilniejsze sprawy, które wymagają szczególnej uwagi. Zależy mi na tym, aby ludzie się uspokoili, że szpital będzie, że nie zostanie zamknięty, że wszystkie potrzeby mieszkańców w kwestii zdrowotnej będą zaspokojone.