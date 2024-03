Fundacja Sub ventum zaprasza na marsz z mottem: Zrozumieć - Przebaczyć

Marsz ekumeniczny łączy wiele wyznań i religii. W Słupsku organizowany jest od kilku lat przez Fundację Sub ventum i spotyka się ciągle z dużym entuzjazmem - zarówno ze strony zainteresowanych, jak i duchownych różnych wyznań.

- Idziemy między innymi z ks. Wojciechem Filimonem, proboszczem parafii pw. Św. Jana Kantego, ks. Wojciechem Froehlichem, proboszczem parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz Popem Mariuszem Synakiem – mówi Dariusz Kloskowski Prezes Fundacji „Sub ventum”.

Początek pod kościołem pw. Św. Jana Kantego.2

- Startujemy tradycyjnie spod parafii pw. Św. Jana Kantego w Słupsku około godz. 18.40 i maszerujemy w kierunku tzw. Górki Narciarza – najwyższego wzniesienia Lasku Południowego. Marsz odbywa się w całkowitej ciszy, z przystankami i rozważaniami o naszych sprawach życiowych, jak np.: hejt, używki, wojna, depresja, rozwody, mobbing, kłamstwa, czyli to, co nas dotyka podczas dnia powszedniego. Te rozważania, niejednokrotnie osób, które tego doświadczyły, to swoista forma zatrzymania się, to jest czas rozmyślań o tym, co robimy złego ale i dobrego, jak to uzdrowić, co można naprawić, jak sobie i komuś pomóc – mówi Kloskowski.