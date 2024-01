10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli

Wyjątkowo trudna trasa – górzysta z ostrymi podbiegami i zbiegami - w Lasku Południowym w Słupsku to duże wyzwanie nawet dla wprawionych w bojach żołnierzy, czy też innych służb mundurowych. Do pokonania mieli 10,55 km po trudnym pagórkowatym terenie, z wieloma wzniesieniami. Strój nie pomagał – pełen mundur, wysokie buty z cholewką wysoką na 8 cm, a do tego 10-kilogramowy plecak na plecach.

Celem imprezy – oprócz propagowania zdrowego trybu życia, było umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach, popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych, ale także przygotowanie uczestników do pokonania dystansu „Półmaratonu Komandosa” i „Maratonu Komandosa” oraz „Setki Komandosa”.

Zwycięzca – Norbert Jefimczyk z 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego pokonał trasę w czasie 000:48:15, 90 minut. Drugi przybiegł Adam Struk z Wojska Obrony Cyberprzestrzeni z czasem 00:49:07 minut, a trzeci Patryk Stypułkowski z WOC Gdańsk z czasem 00:50:50.