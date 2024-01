Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców!

Honorowym gościem był Piotr Myszka, reprezentant kraju w windsurfingu, dwukrotny mistrz świata w klasie RS:X z 2010 i 2016 r., a także dwukrotny mistrz Europy z 2011 i 2014 r. oraz Olimpijczyk z Rio de Janeiro (2016 r.) i z Tokio (2021 r.).

- Cieszy mnie, że takie plebiscyty się odbywają. Dla sportowców to ważne, że ich dokonania zostały docenione i na pewno jest to motywacja do podnoszenia sobie poprzeczki i walki o więcej. Ale jest to ważne przed wszystkim z tego powodu, że dostrzegani są tu ludzie z małych miejscowości, także dzieci, które dopiero co złapały tego bakcyla sporu. Dziewięcio-, dziesięciolatki, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem. Takie wyróżnienia są dla nich szczególnie ważne. I na pewno jest to doskonała promocja sportu samego w sobie – mówił Piotr Myszka.