Gmina Kobylnica zagospodaruje przestrzeń wokół jeziora w Ścięgnicy. Będą nowe ścieżki i atrakcje dla najmłodszych

Już teraz na tym terenie znajdują się pomosty oraz infrastruktura rekreacyjna – w 2019 roku w ramach zadania z kobylnickiego budżetu obywatelskiego powstały w tym miejscu ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, a także tablice edukacyjne.

Warto wspomnieć, że gmina Kobylnica jako jedna z kilku z regionu słupskiego zgłosiła się do programu samorządu województwa pomorskiego pn. „pomorskie kąpieliska. Przedsięwzięcie, do którego przystąpiły 64 gminy z całego Pomorza zakłada budowę bezpiecznej, nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury kąpieliskowej przy morzu i jeziorach.

Samorząd województwa pomorskiego, jako koordynator projektu, poszukuje we współpracy z gminami zewnętrznych źródeł finansowania (np. ze środków Unii Europejskiej) na przeprowadzenie potrzebnych prac. Ma w tym pomóc przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, co ułatwić ma gminom ubieganie się o dodatkowe fundusze. Ponadto, na potrzeby realizacji projektu przygotowano obszerne opracowanie obrazujące stan kąpielisk w całym województwie. Określono przede wszystkim problemy czy bariery, które ograniczać mogą korzystanie z miejsc przeznaczonych do kąpieli.