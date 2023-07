Gmina Słupsk zmienia nazwę. Od 1 stycznia zostanie gminą Redzikowo

O zmianie nazwy zdecydowała w piątek Rada Ministrów w rozporządzeniu: „Z dniem 1 stycznia 2024 r. w województwie pomorskim, w powiecie słupskim zmienia się nazwę gminy Słupsk na gminę Redzikowo".

- Bardzo się cieszymy – Barbara Dykier, wójt gminy (jeszcze) Słupsk nie kryje zadowolenia. - Od pierwszego stycznia 2024 roku rozpoczynamy nowy rozdział w historii gminy, oczywiście kontynuując to, co działo się w ciągu 50 lat, bo w tym roku obchodzimy jubileusz. Ta symboliczna zmiana nazwy pozwoli nam budować własną markę i własną tożsamość. Również to, że będziemy się różnić od sąsiada. Nie ma dnia, żeby do nas nie trafiła korespondencja przeznaczona dla miasta Słupsk, nie mówiąc o ogromnej liczbie pomyłkowych telefonów. Zmiana nazwy usprawni organizacyjnie działalność obu samorządów.

Wójt dodaje, że zmiana nie wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców. Nie zmieniają się adresy. Tylko w zeznaniu podatkowym trzeba będzie wpisywać gmina Redzikowo. Również koszty nie będą wysokie.

- Od początku transparentnie informowaliśmy, że wymiana pieczątek, tabliczek, czy nazw na witaczach wyniesie nas około dziesięciu tysięcy złotych – mówi Barbara Dykier.