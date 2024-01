Gorące tanga, dźwięki ptaków i gala operetkowa - wydarzenia w słupskiej filharmonii

Pójdź w tango

„W kręgu Astora Piazzolli” - tak nazywa się wieczór, na który Sinfonia Baltica zaprasza w piątek, 19 stycznia, o godzinie 19. W programie najpiękniejsze utwory Piazzolli, w tym „Libertango”, „Milonga del Angel”, „Oblivion”.

Podczas koncertu w słupskiej Sali Koncertowej Filharmonii z kompozycjami Piazzolli zmierzy się wybitny akordeonista Klaudiusz Baran, który zabierze publiczność w podróż do świata argentyńskiego temperamentu i niezwykłej wrażliwości. Orkiestrę Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara poprowadzi Michał Szymanowski.

Astor Piazzolla był pochodzącym z Argentyny wirtuozem bandoneonu, który rozsławił nowy, oryginalny styl - nuevo tango. Nuevo tango, w przeciwieństwie do zwykłego tanga przeznaczonego do tańca, jest kunsztownie stylizowaną muzyką do słuchania z wyraźnie zachowaną rytmiką tanga, lecz posiadającą bogatą harmonię (często korzystającą też z rozwiązań stosowanych w jazzie, m.in. improwizacji), zaś w opracowaniach Astora Piazzolli z charakterystycznymi nawiązaniami do epoki baroku.