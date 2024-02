Grała młodzież Czarnych Słupsk. Młodzi zawodnicy ze zmiennym szczęściem

W dniu 25 lutego 2024 w Gdańsku odbył się 3 turniej Dywizji A w kat. U-11 M. Zespół Energa BRANQ Słupsk rozegrał w nim 2 spotkania turniejowe, odnotowując zwycięstwo i porażkę. W pierwszym meczu słupska drużyna pokonała zespół BRYZA Pruszcz Gdański 77:40, a najwięcej punktów zdobyli Krzysztof Nitka 32 i Michał Kaczmarczyk 20. W drugim meczu drużyna Energa BRANQ Słupsk minimalnie uległa GAK Gdynia 77:79, a najwięcej punktów ponownie zdobyli Krzysztof Nitka 35 i Michał Kaczmarczyk 21. Remisowy bilans meczy pozwolił młodym adeptom koszykówki na utrzymanie się w Dywizji A, która swój kolejny turniej rozegra 16 marca 2024.

Młodzicy przegrali z Bryzą!

Młodzicy młodsi Energi ADKONIS Słupsk podejmowali u siebie Bryzę Pruszcz Gdański. Mimo dobrej postawy w obronie i dużemu zaangażowaniu, słupscy zawodnicy musieli uznać wyższość drużynie przeciwnej. Wpływ na to miała słabsza gra w ataku i problemy w obronie. Mimo to, słupszczanie walczyli do samego końca o jak najkorzystniejszy wynik. Ostatecznie Energa ADKONIS uległa Bryzie 46:79.

Wygrana U-17!

Słupska drużyna pokonała GAK II Gdynia 123-33! Było to absolutnie niesamowite widowisko, pełne determinacji, zespołowej pracy i talentu. Gratulacje dla całej drużyny za tak imponujący wynik!

Przegrana U14!

Energa Laminopol Słupsk uległa Akademii Koszykówki 7 Trefl Sopot 62-68. Słupszczanie pokazali ogromne serce i zaangażowanie. Gratulacje dla obu drużyn za wspaniałe widowisko. Niech ta porażka będzie motywacją do jeszcze cięższej pracy i dalszego doskonalenia się.

Wygrana U-13!

Energa Markos Słupsk odniosła kolejne wspaniałe zwycięstwo, pokonując UKS De La Salle Gdańsk 63:54. To było widowisko pełne pasji, zaangażowania i niezłomnej determinacji.