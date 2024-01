Grupa morsów Syrenka, na plaży wschodniej w Ustce, powitała Nowy Rok (zdjęcia)

Noworoczną kąpielą przywitali na plaży w Ustce nowy, 2024 rok miłośnicy morsowania z grupy Syrenka.

Noworoczne morsowanie w Ustce to już tradycja, od lat 1 stycznia każdego roku na plaży wschodniej i zachodnie można spotkać miłośników zimnych kąpieli w Bałtyku. Co ciekawe, co roku jest ich co raz więcej, bo też zalet zimowych kąpieli nie sposób przecenić.

Morsowanie pierwszy raz. Jak zacząć morsowanie i przygodę z lodowatą wodą

Morsowanie pierwszy raz? Co raz więcej osób zadaje sobie to pytanie. Ten trend da się zauważyć głównie w mediach społecznościowych, gdzie od pewnego czasu ściany naszych przyjaciół i znajomych zlewają posty związane z pierwszym morsowaniem.

Pierwsze morsowanie - przygotowania do pierwszego wejścia do lodowatej wody

Bardzo ważne przed wejściem do lodowatej wody jest przygotowanie do... wyjścia z wody. Tak, tak. Dobrze czytacie. Należy wziąć pod uwagę, że po wyjściu z wody Wasze ciało będzie bardzo zesztywniałe. Będziecie mieć problemy nawet z tak prozaiczną czynnością jak wiązanie butów czy zapięcie zamka kurtki. Oczywiście nie są to rzeczy, które powinny Was odwieść od pierwszego morsowania, ale warto działać zawczasu.

Jak więc się przygotować?

Ułóż wszystkie rzeczy, które zamierzasz założyć na siebie po wyjściu z wody tak, aby były one łatwo dostępne. Dobrze jest położyć na brzegu karimatę a na niej suche ciepłe skarpetki, ręcznik do wytarcia, bieliznę termoaktywną, suche rękawiczki oraz czapkę i buty.

Przed pierwszym wejściem do wody bardzo ważna jest rozgrzewka. Można kilka minut potruchtać, porobić pajacyki lub skłony czy przysiady. Ważne, ale się rozgrzać ale nie przegrzać i spocić. To ostatnie to najszybsza droga do przeziębienia i choroby, a tego przecież chcemy uniknąć.

Skoro mamy już przygotowane rzeczy do ubrania, jesteśmy rozgrzani to czas na pierwsze morsowanie. Ważne jest aby przełamać swój lęk przed zimną wodą. Wejść należy zdecydowanie i bez zbędnego rozmyślania. To bardzo ułatwia pierwsze morsowanie. Wchodzimy szybkim energicznym krokiem, oddychamy głęboko i spokojnie starając się jednocześnie nie napinać mięśni. Przy pierwszym morsowaniu trudne jest tak naprawdę pierwsze 30 sekund. Wówczas odczuwać będziecie ból związany z kontaktem ciała zimną wodą. Chwilę potem ból zastępuje uczucie ciepła któremu towarzyszy uczucie delikatnego wbijania milionów małych igiełek. To znaczy, że zimna woda zaczyna działać a pierwsza kąpiel w lodowatej wodzie będzie miała korzystne oddziaływanie.

