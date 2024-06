Gryf demoluje Powiśle Dzierzgoń. Siedem bramek w Słupsku. Losy awansu w ostatniej kolejce

Po przerwie Gryf nie zwalniał tempa. W 69 minucie po dośrodkowaniu Oskara Zielińskiego, Jakub Kazior zdobył piękną bramkę! Był to pierwszy gol w barwach Trójkolorowych.

Gryf nie zwalniał i już osiem minut później pięknym strzałem głową wynik podwyższył Fabian Słowiński. Kolejna bramka padała po bardzo składnej akcji Gryfitów. Do siatki w 34 minucie ponownie trafił Wiktor Ciechański.

Wyniki 33. kolejki

Bałtyk Gdynia 0-4 Jaguar Gdańsk

Anioły Garczegorze 1-0 Sparta Sycewice

Chojniczanka II Chojnice 3-1 Pomezania Malbork

Radunia II Stężyca 2-3 Grom Nowy Staw

GKS Kolbudy 2-1 Gedania II Gdańsk

Pogoń Lębork 2-2 Arka II Gdynia

Gryf Słupsk 7-0 Powiśle Dzierzgoń

Gryf Wejherowo5-0 Supra Kwidzyn

Start Miastko 3-6 MKS Władysławowo

Gryf Słupsk do awansu potrzebuje 1 punktu. Minimum remis z Suprą Kwidzyn da upragnioną III ligę. Bezpośredni rywal Gryfitów w ostatniej kolejce zmierzy się z ostatnim w tabeli Startem Miastko. Ewentualny remis lub porażka (co wydaje się mało realne) Jaguara również premiuje naszych piłkarzy do awansu.

Ostatnia, 34. kolejka sezonu

(wszystkie mecze rozegrane zostaną 22 czerwca o godz. 15.)

GKS Kolbudy - Arka II Gdynia

Jaguar Gdańsk -Start Miastko

MKS Władysławowo -Gryf Wejherowo

Supra Kwidzyn -Gryf Słupsk

Powiśle Dzierzgoń - Pogoń Lębork

Gedania II Gdańsk - Radunia II Stężyca

Grom Nowy Staw - Chojniczanka II Chojnice

Pomezania Malbork - Anioły Garczegorze

Sparta Sycewice - Bałtyk Gdynia