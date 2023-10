Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO)

Plener na sesje zdjęciową

Dawna linia kolejowa o numerze 237 jest charakterystyczna ze względu na przepiękne obiekty mostowe. Jest ich kilka. Zostały wysadzone podczas II wojny światowej. I to w taki sposób, aby uniemożliwić ich szybką odbudowę. Najciekawsze z nich znajdują się niedaleko Kozina w gminie Czarna Dąbrówka. Nazywane są przez mieszkańców Mostami Kozińskimi. Ruiny przetrwały do dzisiaj. Robią duże wrażenie dzięki swoim rozmiarom. Przepięknie wyglądają w scenerii jesiennej, czy zimowej. Stały się atrakcją turystyczną tej kaszubskiej gminy. Warto je zobaczyć, wybrać się tu chociaż na wycieczkę rowerową. Stały się też plenerem do sesji zdjęciowych. To miejsce szczególnie upodobali sobie nowożeńcy.

Historia linii

Linia kolejowa o numerze 237 powstała etapami w 1902 roku i od samego początku miała znaczenie lokalne. Pierwotnie (do 1945) łączyła Lębork z Bytowem, później skrócona do Cewic, a finalnie do Maszewa Lęborskiego. W roku 1945 linia została rozebrana przez Armię Czerwoną i wywieziona do ZSRR, jednak w 1946 część linii (odcinek Lębork - Maszewo) została odbudowana i uruchomiono na niej kursowanie pociągów (m.in. ruch towarowy do Bacutilu).