II liga kobiet: Słupia Słupsk - Iskra Gdynia 29:22 (zdjęcia)

Słupszczanki pierwsze zdobyły bramkę. Potem był remis 4:4 i później prowadziły już tylko zawodniczki Słupi powiększając swoją przewagę.

Bramki dla Słupi zdobywały: Kornelia Dziurla 8, Weronika Dzadz 6, Hanna Zaborowska 5, Wiktoria Zajączkowska 3, Natalia Kmieć 3, Martyna Szkutnik 2, Agata Michałek 1, Karolina Gojżewska 1.

Najwięcej bramek dla Iskry wywalczyła Loredana Matyka - 11.

- Spodziewaliśmy się takiego meczu. U nas był zacięty i Słupia wygrała wtedy jedną bramką, więc wiedzieliśmy, że na pewno postawią twarde warunki. Słupia była zespołem lepszym i robiliśmy co mogliśmy by wynik poprawić. Było widać, że jako młodszy zespół Słupia miała więcej sił, lepszą kondycję i to zaważyło - mówił Andrzej Bystram, trener Iskry.

- Szybkość to był nasz atut i powtarzaliśmy sobie przed meczem, że na pewno możemy być słabsi fizycznie, aczkolwiek okazał się że nie i chcieliśmy grać szybką piłkę i to nam się udało. Niejedna zawodniczka z Gdyni mogłaby być mamą naszych zawodniczek, bo ta różnica wieku jest ogromna. Na tą chwilę gramy zawodniczkami, które mają po 16 lat plus trzy starsze dziewczyny, które nam pomagają. Tak naprawdę gramy juniorkami młodszymi w II lidze, ale jak widać da się wygrywać. Chciałbym widzieć zespół grający jak w tym meczu, jak tydzień temu w Koszalinie, jak dwa tygodnie temu w Sianowie i jak wcześniej ze Szczecinem. Chciałbym widzieć zespół, który pracuje w obronie przez 60 minut i to jest kolejny mecz, że tracimy tylko 22 bramki i to jest super

wynik - powiedział Szymon Kmieć, trener Słupi.