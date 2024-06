IV Bytowski Turniej Bokserski Garda w Bytowie. Wielkie święto w Bytowie [ZDJĘCIA]

10 lat pięściarstwa w Bytowie

W turnieju organizowanym z okazji 10-lecia Klubu Sportowego Garda Bytów biorą udział kluby sportowe zrzeszone w Polskim Związku Bokserskim i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych. Na bytowskim zamku pojawiło się ponad 150 zawodników.

- To nasz czwarty turniej, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem - mówi Daniel Kreft, trener w Klubie "Garda Bytów". - Z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń, dziś do Bytowa przyjechali zawodnicy aż z 22 klubów z całej Polski. To nas bardzo cieszy. Być może w najbliższych latach będzie rozgrywany przez dwa dni.

Zawodnicy "gardy Bytów" w ostatnim czasie odnoszą bardzo dużo sukcesów. Przypomnijmy, że w W XXXI Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w boksie olimpijskim w Ciechocinku wzięło udział czterech pięściarzy Gardy Bytów: Paweł Wnuk Lipiński stanął do rywalizacji w kategorii do 80 kg, Mikołaj Kobiela w kategorii do 71 kg, Igor Jankowski w kategorii do 75 kg oraz Arkadiusz Żuk w wadze do 92 kg. Ten ostatni wywalczył tytuł mistrza kraju.