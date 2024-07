Autobusem nad morze i jezioro. PKS Słupsk po raz czwarty uruchomił wakacyjną siatkę połączeń

Już po raz czwarty, regionalny przewoźnik PKS Słupsk wprowadza do oferty połączenia autobusowe do najpopularniejszych miejsc turystycznych w regionie. Od 1 lipca autobusy pojadą nie tylko do nadmorskich kurortów, ale zabiorą pasażerów nad jeziora i w inne zakątki powiatu słupskiego.

- Jesteśmy regionem silnie rozwiniętym turystycznie. Mamy piękne miejsca na terenie naszego powiatu i dzięki tym dodatkowym połączeniom mieszkańcy, czy turyści, którzy są u nas, mają łatwiejszy dostęp właśnie do tych miejsc. Te trzy poprzednie sezony wakacyjne pokazały, że to był strzał w dziesiątkę. Z każdym rokiem pasażerów korzystających z tych połączeń jest coraz więcej. W ostatnim roku to było 136 tys. mieszkańców. Cieszą się powodzeniem nowe linie uruchomione w poprzednim roku – linia od Jarosławca do Ustki – mówi Paweł Lisowski, starosta słupski.