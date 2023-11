Jak podróżowali Dama i Dżentelmen w XIX wieku? Opowie o tym Aneta A. Duda

Spotkanie w Kobylnicy

Podczas wieczornicy, którą organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy, zaznajomimy się z ówczesnymi zwyczajami peregrynacji, zapoznamy się z językiem, który odchodzi już do lamusa, przyjrzymy się wytwornym strojom, dotkniemy ekwipunku podróżnego. Będzie to również podróż muzyczna - z najpopularniejszymi pieśniami okresu zaborów. Będzie literacko, muzycznie i bardzo historycznie. Odjazd: 15 listopada o godz. 16.

- Jednym z częstych dziecięcych marzeń jest wehikuł czasu. Magiczny sposób, aby można się przenieść o 50, 100, a nawet 150 lat wstecz. Już w środę będzie to możliwe w Kobylnicy - zaprasza Renata Sztabnik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. - Sala teatralna GCKiP przeobrazi się w Stację Dyliżansów, a w podróż do czasów znakomitych rodów ziemiaństwa i arystokracji XIX wieku zabierze nas dr. Aneta Aleksandra Duda wraz z Kołem Historii Kultury Materialnej „Secesja” oraz Eliza Nowak i Chór Starsi Sąsiedzi.

Spotkanie w Słupsku

- Szybkie przemieszczanie się stało się dla nas codziennością i nie zdajemy sobie sprawy, ile emocji, obaw i lęku, ale także wielkiej przyjemności dostarczały w XIX w. podróże konnym zaprzęgiem, pociągiem z wagonami Pullmana, czy saniami z głową niedźwiedzia - piszą pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. - Warto zanurzyć się na chwilę w świat wykwintnych powozów i pierwszych lokomotyw, spróbować odnaleźć się w świecie naszych podróżujących prababek. Jak zaprzęgano konie w lejc, a jak w poręcz? Kto to był laufer i jaki miał związek z powozem? Co to były sanie szlichtadowe? Kiedy narodziła się współczesna walizka i kto ją wynalazł? Do czego służył pudermantel a do czego wasza? Na te wszystkie pytania usłyszymy odpowiedzi, niekiedy zupełnie zaskakujące, podczas wykładu dr Anety Aleksandry Dudy. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się 17 listopada w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich, godzina 17, wstęp wolny.