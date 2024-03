Jak Wielki Tydzień i Wielkanoc na Kaszubach się obchodzi

Na Kaszubach Wielkanoc to Jastra. Jak pisze Róża Ostrowska w „Bedekerze kaszubskim” na Kaszubach nie ma na przykład pisanek, są tylko barwione na różne kolory jastrowe jaja. Dominował przede wszystkim kolor czerwony. Do barwienia używano kolorowego papieru, a także łupin cebuli. Jaja były jednobarwne. Co ciekawe, dawniej jajka nie były święcone. Zwyczaj ten przywędrował na Kaszuby dopiero po pierwszej wojnie światowej. Różnie też było z wielkanocnym jastrowym śniadaniem, bo w niektórych wsiach do odświętnego stołu siadało się dopiero w poniedziałek. W tym dniu też do dzieciaków przychodził zajączek. Maluchy dzień wcześniej przygotowywały dla niego gniazdka. Prezenty zostawiał w sadzie, drewutni czy jakiejś szopie. To były drobne upominki, zazwyczaj jajeczka kolorowe cukierki.

Niedziela Palmowa

Święta wielkanocne poprzedzają liczne obrzędy. Jak donosi czasopismo „Kaszubki” z 1938 roku - rozpoczynają się one już w Niedzielę Palmową. W niedzielę tę, rano, idzie gospodarz do sąsiada, bije go rózgą. Następnie w kościele święci się palmę, tj. gałązki wierzbowe z baziami. Przechowywane skrzętnie za obrazami świętych mają za zadanie zażegnywać chorobom i chronić dom cały od wszelkich nieszczęść. Tak np. w Wysinie dają dzieciom pączki wierzby do spożycia dla ochrony przed chorobami, w wioskach rybackich ludność kładzie palmę pod dach, aby dom uchroniła od pioruna.