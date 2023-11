„Jakiś diabeł we mnie wstąpił”. Oskarżony, który prawie odciął głowę znajomemu, stanął przed słupskim sądem

59-letni Zygmunt P. z Warblina, jak podaje, jest z zawodu rolnikiem, ale utrzymuje się z prac dorywczych. Mężczyzna jest po rozwodzie, ma trzy córki. Przyznaje, że kiedyś był karany.

- Za jazdę po alkoholu i za pieska, co go zagłodziłem, ale on żyje – wyjaśnia sądowi.

W 2013 roku miał wypadek samochodowy. - Straciłem prawe oko i mam płytki tytanowe w twarzy – mówi przed sądem. - Rozumiem zarzut. Przyznaję się. Nie będę składać wyjaśnień, ani odpowiadać na pytania.

W sobotę 21 stycznia 2023 roku do mieszkania 72-letniego Stanisława Ś. w Szczypkowicach niedaleko Główczyc w powiecie słupskim przywiodła go pomoc sąsiedzka. - Znałem Stanisława Ś. od kilkunastu lat. Miał być moim szwagrem - wyjaśniał w śledztwie oskarżony.

Zygmunt P. pomagał Jerzemu Ś., bratu Stanisława i jego konkubinie Elżbiecie K. Oboje też już nie żyją. Jerzy Ś. był inwalidą na wózku, a Elżbieta K. – niewidoma. Przychodziła do nich opiekunka medyczna. Razem ze Stanisławem Ś. mieszkali w jednym domu ze wspólną kuchnią i łazienką. Tamtego dnia Zygmunt P. pomógł niepełnosprawnej parze, a później poszedł do pokoju Stanisława Ś. W piecu było napalone, więc ogarnął mieszkanie. Jednak gdy gospodarz wrócił z pracy, miał pretensje do Zygmunta P. o to, że nie napalił w „kuźni” - w piecu w drugim pokoju. Narzekał też, że posiłek jest nieprzygotowany, talerze niepomyte.

Wersja oskarżonego

- Złapał mnie za ubranie na wysokości klatki piersiowej i uderzył w twarz. Zaczął się drzeć. Nie raz dostałem od niego wpier… Zauważyłem nóż. I dwa razy nim pociągnąłem od lewej do prawej. Poczułem, że przebiłem mu szyję, podciąłem gardło. Nie wiem, po co zadałem drugi cios. Jakiś diabeł we mnie wstąpił. Zabiłem go odruchowo, w szoku. Nie bronił się. Przewrócił się na plecy między szafkę a worek z ziemniakami. Charczał – wyjaśniał Zygmunt P. na przesłuchaniach w czasie śledztwa. Wyjaśnienia te teraz odczytywała sędzia Aleksandra Szumińska. - Po zadanych ciosach nie sprawdzałem, czy Stanisław żyje. Zrobiłem to w złości, bo uderzył mnie w twarz. Ja mu pomagałem, a on tak mnie traktował. I posądził o kradzież, gdy zrobiłem mu zakupy. A ja za resztę kupiłem sobie cygaretki. Nie chciałem, żeby umarł. Nie czyściłem noża, odrzuciłem go. Nóż był do chleba. Miał czarną rączkę, jakieś 30 centymetrów długości. Tylko dwa uderzenia nożem. Nie było więcej. Na mnie krew nie bryznęła. Nie przykrywałem Stanisława niczym. Po tym spałem spokojnie. Troszkę myślałem, co ja narobiłem. Rano poszedłem na spacer do lasu. Chodziłem i myślałem, co będzie dalej. Poszedłem do Stanisława. Zostawiłem jego ciuchy, w które przebrałem się do sprzątania - różowe spodnie i pomarańczową czapkę. W środę zatrzymała mnie policja.