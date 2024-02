Jest decyzja środowiskowa dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III

Morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III to wspólne przedsięwzięcie firm Equinor i Polenergia.

- Wydana decyzja to istotny kamień milowy, który przybliża nas do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Decyzja środowiskowa otwiera naszym projektom drogę do kontynuacji procesu inwestycyjnego, w tym do uzyskania pozwoleń na budowę. Nasze dwie morskie farmy wiatrowe Bałtyk II i Bałtyk III dostarczą odnawialną energię dla ponad dwóch milionów gospodarstw domowych – mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Zarządu Equinor w Polsce.

Jak informują inwestorzy, postępowanie poprzedzone było kompleksowymi i szczegółowymi badaniami, na podstawie których powstał raport odziaływania na środowisko. Obie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW znajdować się będą w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej na wysokości Ustki oraz Łeby. Infrastruktura przyłączeniowa będzie zlokalizowana na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz na lądzie, na terenie gmin Ustka i Redzikowo.