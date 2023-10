Jest na rozkładzie, ale nie przyjeżdża. Mieszkańcy Włynkowa zastanawiają się, gdzie podział się poranny PKS

- PKS wyznaczył połączenie o godzinie 7:25 z Włynkowa do Słupska. Jest to kurs z Rowów. Niestety mimo, że istnieje na rozkładzie jazdy, nie jest realizowany. Młode osoby sobie jakoś poradzą. Pójdą na autobus do Włynkówka albo ponad kilometr do głównej drogi. Tam bez problemu skorzystają z połączeń Słupsk-Ustka. Rozmawiałam z osobami, które stoją rano z nadzieją, że autobus przyjedzie. Powrót ze Słupska też nie jest taki prosty. Chodzi właśnie o te połączenia na trasie Słupsk-Rowy. Kierowcy odmawiają skręcania do Włynkowka. Jak twierdzą dostali taki nakaz, by nie skręcać, bo autobusy niby się łamią. I tym sposobem kursy są tylko na tablicy z rozkładem – relacjonują zdenerwowani mieszkańcy Włynkowa.

PKS Słupsk o sprawie wie, choć dopiero po naszym telefonie na przystanku pojawiła się stosowna informacja dla pasażerów, że poranny autobus przez Włynkowo jeździć nie będzie. Przynajmniej na razie. Wszystkiemu winna przebudowa pobliskiej drogi krajowej nr 21.