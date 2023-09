Jest przetarg na przebudowę kluczowej drogi powiatowej w gminach Damnica i Potęgowo

To dobra informacja dla mieszkańców powiatu słupskiego. Droga powiatowa nr 1142G zostanie przebudowana. Będą to odcinki o długości ponad 7 kilometrów. Realizacja tej inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu w wysokości 24 mln zł w ramach Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026. Pozostały wkład zapewniają powiat słupski, gmina Potęgowo oraz gmina Damnica. Umowa w ramach rządowego programu została już podpisana, a Starostwo Powiatowe w Słupsku właśnie ogłosiło postępowania na wybór wykonawcy.

Kluczowa droga przy trasie S6

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu słupskiego, w gminach Damnica i Potęgowo, w ciągu drogi powiatowej nr 1142G na odcinku od miejscowości Bobrowniki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1179G. Długość przebudowy wyniesie 7,25 km. Droga znajduje się w kluczowym miejscu, ponieważ łączy się bezpośrednio z drogami powiatowymi: 1139G, która jest dojazdem do drogi wojewódzkiej 213 oraz dwiema drogami, które są dojazdami do do drogi krajowej nr 6. Co ważne, w sąsiedztwie inwestycji planowany jest węzeł komunikacyjny trasy S6 w Bobrownikach.