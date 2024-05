Święta narodowe, koniec remontu biblioteki, przysięga. Co jeszcze przyniósł tydzień?

W nocy z minionego piątku na sobotę doszło do poważnego zdarzenia drogowego przed wjazdem do Duninowa od strony Ustki. W czasie wypadku audi wpadło do rowu. Na samochodzie widać było ślady krwi. Policjanci nie zastali na miejscu uczestników zdarzenia.

Maturzyści zakończyli rok szkolny. Do części pisemnej egzaminu dojrzałości zasiądą 7 maja.

W koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbyła się przysięga wojskowa kolejnej grupy ochotników. Tym razem przysięgę złożyło 121 żołnierzy służby zasadniczej.

Główny budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przeszedł generalny remont. Obiekt będzie dostępniejszy dla czytelników, przystosowano go również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont trwał niemal dwa lata, ale zmierza ku końcowi. Zmieniło się wiele. Nowością jest winda. Na remont wnętrza głównych budynków, miejska biblioteka otrzymała dofinansowanie z ministerstwa kultury w kwocie 2,1 mln zł, kolejne 2,1 mln zł dołożył słupski samorząd.