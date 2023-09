Jutro oficjalne otwarcie węzła transportowego w Słupsku. Będzie wielka impreza dla wszystkich mieszkańców

Impreza potrwa do godziny 16, a mieszkańcy będą mieli możliwość dojechać na nią darmową komunikacją miejską – uruchomiona zostanie specjalna linia 0, która dojedzie bezpośrednio do węzła, a obsługiwana będzie przez autobusy SAN H100A z 1969 r. z Muzeum Techniki Wojskowej "Gryf", piętrowe MANy ND313 Lion's City DD (z PA Gryf oraz z firmy RABA) oraz najnowsze autobusy elektryczne Scania Citywide BEV zakupione przez MZK.

- Będą dowozić mieszkańców bezpłatnie na teren nowego dworca autobusowego. Oprócz tego, o 11:30 spod ratusza też wyruszą te autobusy w celu zawiezienia chętnych mieszkańców na przecięcie wstęgi – wyjaśnia Justyna Pluta.

Przebieg trasy specjalnej linii 0:**CH JANTAR - Kołobrzeska - Dmowskiego - Andersa - 11 Listopada - Szczecińska - Sobieskiego - Towarowa - WĘZEŁ TRANSPORTOWY - Towarowa - Sobieskiego - 3 Maja - Kołłątaja - Wojska Polskiego - Anny Łajming - Jana Pawła II - Zamkowa - Garncarska - Wiejska - Bohaterów Westerplatte - HUBALCZYKÓW - Bohaterów Westerplatte - Wiejska - Zamkowa - Jagiełły - Sienkiewicza - Wolności - 3 Maja - Sobieskiego - Towarowa - WĘZEŁ TRANSPORTOWY - Towarowa - Sobieskiego - Szczecińska - 11 Listopada - Andersa - Dmowskiego - Kołobrzeska - CH JANTAR**