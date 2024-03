Kandydaci KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk prezentują swoje pomysły na miasto

Z KWW Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Łączy nas Słupsk do Rady Miejskiej kandyduje 30 osób. Są wśród nich działacze społeczni, sportowcy, prawnicy, nauczyciele i urzędnicy. Dla jasności i zapobiegając ewentualnym atakom przeciwników, konferencje komitetu wyborczego odbywają się w siedzibie biura wyborczego w kamienicy na rogu ulic Grodzkiej i Sienkiewicza, a nie w siedzibie ratusza. I jak zaznacza pani prezydent – podczas dni wolnych.

We wtorek przedstawiono radnych z okręgu nr 3 czyli Śródmieścia, w środę – z okręgu nr 4.

Małgorzata Sokołowska, pracuje w kawiarni Antrakt i firmie Rio Creatico, stratuje z okręgu 3.

- Mamy dużo do zrobienia w zakresie poprawy stanu ulic i chodników, m.in. na ulicy Mikołajskiej. Przez cztery lata prowadziłam tam Gralnię dla mieszkańców i poznałam problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy. Wiele do zrobienia jest też na ul. Wojska Polskiego, mamy w planie posadzenie tam nowych roślin, już mamy pozyskane na to środki. Zaprojektowaliśmy ażurowe łuki, nowe siedzenia, nowe kosze i ławki Chcemy, aby to była wizytówka miasta prowadząca do naszego nowego węzła transportowego.