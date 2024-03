Już niedługo kiermasz wielkanocny w Miastku. Można się zgłaszać.

Urząd Miejski w Miastku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają wszystkich do udziału w tegorocznym Kiermaszu Wielkanocny w Miastku.

Wielkanocny kiermasz w Miastku

- Celem imprezy jest umacnianie poczucia wspólnoty oraz promocja lokalnych rękodzielników, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Wydarzenie odbędzie się już w przyszłą sobotę - 23 marca. Zgłoszenia przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku do do 20 marca pod numerem 59 857 29 09 - wyjaśniają organizatorzy. - Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich wystawców zainteresowanych sprzedażą swoich produktów - zarówno rękodzielników, jak i przedstawicieli świata gastronomii oraz lokalne stowarzyszenia. Liczba miejsc ograniczona. Udział w imprezie jest bezpłatny.