Już w niedzielę druga tura wyborów. W powiecie bytowskim sporo dogrywek

Będzie nowy burmistrz

Kampania była bardzo zacięta, komitety prześcigały się w pomysłach, które miały przyciągnąć i przekonać do siebie wyborców. Niektórzy z kandydatów prowadzili bardzo agresywną agitację. Najwyraźniej to nie spodobało się wyborcom.

Najlepszy wynik uzyskał Mateusz Oszmaniec. Zagłosowało na niego 3 009 osób. Drugie miejsce zajął Ireneusz Gospodarek, który zdobył 1 678 głosów. Przegrani to: Paweł Dykier, Andrzej Borzyszkowski, Andrzej Płaczkiewicz, Marcin Pacyno oraz Piotr Wroński. Frekwencja wyniosła 51,30 procent.

Druga tura w gminach powiatu bytowskiego

Tu już po wyborach

W pierwszej z miejscowości wygrał Marek Cichosz. Pokonał Sylwestra Owśnickiego. W Borzytuchomiu wójtem będzie Jarosław Garbicz, który wygrał z Tomaszem Zblewskim. W Studzienicach swoje stanowisko obronił Bogdan Ryś. Jego kontrkandydat Witold Wantoch-Rekowski został daleko w tyle. Zmiany będą też w Trzebielinie. Tu z fotelem wójta żegna się Tomasz Czechowski. Zastąpi go Daniel Chwarzyński.

Bez większych niespodzianek było w Tuchomiu i Czarnej Dąbrówce. Wybory to była tylko formalność. Dotychczasowi wójtowie nie mieli konkurencji. Wyborcy na kartach do głosowania zaznaczali tylko "za" lub "przeciw". Tak więc w Tuchomiu wciąż będzie rządził Jerzy Lewi-Kiedrowski, natomiast w Czarnej Dąbrówce Jan Klasa. Dwa samorządowcy to najdłużej rządzący wójtowie w powiecie bytowskim.

Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Tego dnia lokale wyborcze otwarte będą w godz. 7-21.