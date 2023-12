Kierował z sądowym zakazem, uciekł przed policyjną kontrolą. Mieszkaniec gminy Damnica usłyszał zarzuty

W poniedziałek około godziny 16:30 policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku otrzymali zgłoszenie od jednego z kierowców o podejrzanie zachowującym się kierowcy volkswagena, który na drodze krajowej numer 6 stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

- Na miejscu od razu pojechali policjanci słupskiej drogówki, którzy zauważyli volkswagena i zatrzymali go do kontroli. Kiedy funkcjonariusze podchodzili do samochodu, kierowca nagle ruszył i odjechał w kierunku Słupska. Mundurowi pojechali za nim, jednak siedzący za kierownicą mężczyzna zlekceważył włączone w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe i kontynuował ucieczkę. W pewnym momencie kierujący skręcił w drogę gruntową, wjechał na pole, gdzie utknął, wyłączył światła, aby funkcjonariusze go nie zauważyli i uciekł pieszo – informuje Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Mundurowi zabezpieczyli samochód na policyjnym parkingu i rozpoczęli czynności, które miały ustalić tożsamość kierowcy. Wczoraj w wyniku zgromadzonych informacji i na podstawie pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu kierowcy. Okazał się nim mieszkaniec gminy Damnica, który od 2016 roku posiada aktywny, sądowy, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

45-latek został zatrzymany i doprowadzony do Posterunku Policji w Damnicy, gdzie usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pomimo zakazu oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli drogowej. Prokurator zastosował wobec niego dozór. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 5 lat pozbawienia wolności.