Klątwa Tutanchamona i inne cuda Egiptu. Film w słupskim Rejsie w tę niedzielę

Kim był faraon?

Tutanchamon to imię, które stało się częścią zbiorowej wyobraźni ludzi na całym świecie. Przywołuje to, co najbardziej imponujące i tajemnicze w historii starożytnego Egiptu: od piramid po budzącą grozę klątwę. Od momentu odkrycia jego grobowca, faraon ten zyskał niemal status celebryty. Mało kto jednak łączy tę niezwykłą popularność z działaniami jego odkrywcy, Howarda Cartera. W czasach, w których archeolog dokonał swego odkrycia metody komunikacji masowej dopiero zaczynały raczkować, a mimo to o Tutanchamonie usłyszał cały świat.